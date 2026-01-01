Mit einer .li Domain in den Liechtensteiner Markt starten
CHF 8.09 /im 1. Jahr
Treten Sie in eines der reichsten Länder mit einer lokalen .li Domain ein – für alle Online-Projekte geeignet.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Sichtbarkeit in Liechtenstein mit einer .li Domain steigern
Eine .li Domain ist eine länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Liechtenstein, eines der kleinsten und reichsten Länder der Welt. Wenn Sie in einen solchen Markt eintreten, muss Ihre Unternehmenswebsite vertrauenswürdig und professionell wirken. Glücklicherweise ist die Registrierung einer .li Domain für jeden möglich.
Registrieren Sie noch heute Ihren eigenen .li Domainnamen und zeigen Sie Ihr Engagement in Liechtenstein.
Mehr Kunden mit einer .li Domain gewinnen
Die Investition in einen .li Domainnamen kann sich auszahlen – eine solche Website wird bei lokalen Suchen höher eingestuft und hilft Ihnen, mehr Liechtensteiner für Ihr Unternehmen zu gewinnen.
Da Liechtenstein einen ausgezeichneten wirtschaftlichen Ruf genießt, wirkt Ihre Website-Adresse in vielen Ländern legitim und vertrauenswürdig.
Eine .li Domain wirkt nicht nur professionell und zuverlässig, sondern lässt sich dank ihrer hohen Verfügbarkeit auch einfacher registrieren als .com oder andere beliebte Endungen.