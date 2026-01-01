.asia - Eine Domain, Milliarden Möglichkeiten

.asia ist die Erweiterung, mit der Sie Ihre Marke mit über 2,7 Milliarden Internetnutzern in Asien und im Pazifikraum vernetzen können.

Ganz gleich, ob Sie für Ihre lokalen Produkte werben, eine regionsweite Nachrichtenplattform einrichten oder eine Online-Identität als der nächste asiatische Newcomer aufbauen möchten, .asia Top-Level-Domains helfen Ihnen, regionale Anerkennung und Erfolg zu erzielen.