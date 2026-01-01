Die Registrierung von .es-Domainnamen steht Einzelpersonen, Organisationen und juristischen Personen auf der ganzen Welt zu, sofern ihre Websites einen Bezug zu Spanien haben oder auf den entsprechenden Markt ausgerichtet sind.

Wer eine .es-Domain registriert, muss einen amtlichen Ausweis vorlegen, um für die Registrierung zugelassen zu werden. Sie können Ihren Personalausweis, Reisepass, Führerschein, Ihre Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer verwenden.

Während des Antragsverfahrens sollten die Registranten-, technischen und Abrechnungs-Daten von der natürlichen Person oder dem Unternehmen ausgefüllt werden, die/das den Domainnamen registriert. Der Admin-Kontakt sollte jedoch nur für die Angaben einer natürlichen Person bestimmt sein.