Mit einer .es-Domain den richtigen Markt ansprechen
CHF 9.2930 % SPARENCHF 6.49 /im 1. Jahr
Registrieren Sie noch heute Ihren .es-Domainnamen und bringen Sie spanische Nutzer auf Ihre Website.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Informieren Sie Spanien über Ihr Unternehmen
Neben der Übersetzung Ihrer Website ist ein lokaler Domainname eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Online-Präsenz in Spanien zu verbessern. Mit über 1,9 Millionen registrierten Domains wird diese länderspezifische TLD stark mit dem Spanischen assoziiert.
Werden Sie Teil von Millionen von Webmastern und Online-Unternehmern in aller Welt, die mit einer .es-Adresse erfolgreich sind.
Warum eine .es-Domain wählen?
Egal, ob Sie ein großes Unternehmen oder einen kleinen Online-Shop besitzen, die Registrierung einer .es-Domain-Endung verbindet Ihre Website und Ihr Unternehmen mit Spanien und macht sie für spanischsprachige Internetnutzer leichter zugänglich.
.es Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema .es-Domain