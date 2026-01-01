Eröffnen Sie Ihren digitalen Treffpunkt mit einer .cafe-Domain
CHF 48.2992 % SPARENCHF 4.09 /im 1. Jahr
Eine .cafe-Domain sagt nicht nur aus, dass Sie Kaffee servieren – sie vermittelt ein ganz besonderes Flair. Bringen Sie die offene, lebendige und gesellige Atmosphäre Ihrer Website mit einer Top-Level-Domain (TLD) zum Ausdruck, die vielseitig einsetzbar ist – vom Straßencafé bis zur Lifestyle-Marke mit kulturellem Anspruch.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Die bevorzugte Top-Level-Domain für Online-Lounges und kreative Rückzugsorte
Nicht nur für Cafés, sondern die .cafe-Domain eignet sich hervorragend für Marken, die von Community und Kultur leben. Denken Sie an mobile Kaffeewagen, Kunstcafés, Coworking-Spaces, Food-Newsletter oder auch digitale Diskussionsplattformen.
Da es keine Branchenbeschränkungen gibt, kann sich jeder mit der Domain .cafe registrieren und seinem Online-Auftritt eine lockere Note verleihen. Ob Sie Laufkundschaft anlocken oder eine digitale Heimat schaffen möchten, in der sich Besucher wohlfühlen – .cafe ist kurz und vielseitig genug für Kreative, Kuratoren und Unternehmen.
Präsentieren Sie Ihre Marke heiß und frisch mit .cafe
Eine .cafe-Domain suggeriert sofort einen Ort zum Vernetzen, Austauschen oder Entspannen. Sie eignet sich genauso gut für Veranstaltungsräume und Lifestyle-Zentren wie für Cafés und Bäckereien. Die Domain verleiht jeder Marke kulturelle und kommunikative Tiefe.
Außerdem lädt die Domain .cafe zu spielerischen und einprägsamen Namen ein. Denken Sie über Speisekarten hinaus: Namen wie writers.cafe oder slowmorning.cafe wecken Aufmerksamkeit und setzen einen Akzent. Es ist eine Domain, die suggeriert, dass Ihre Website ein Ort ist, an dem etwas Interessantes passiert.
Neben den bereits genannten Beispielen stehen Ihnen zahlreiche kreative Namensmöglichkeiten zur Verfügung. Egal, ob Sie Espresso oder Ideen servieren, sichern Sie sich jetzt Ihre .cafe-Domain und machen Sie Ihre Marke zum angesagten Treffpunkt.