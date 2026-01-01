.app ist eine generische Top-Level-Domain (gTLD) für Einzelpersonen oder Unternehmen, die eine Website erstellen möchten, um ihre Desktop- oder mobilen Apps zu vermarkten. Sie war Teil des neuen gTLD-Programms von ICANN, das neue TLDs in das Domainnamen-System einführte.

Google erwarb die .app-Domain-Endung im Jahr 2015 und wurde zu ihrer offiziellen Registrierungsstelle.

Das Unternehmen hat die TLD in die HSTS-Preload-Liste aufgenommen, womit HTTPS für alle .app-Websites zum Laden in den meisten Browsern erforderlich ist. Registranten müssen keine individuelle HSTS-Registrierung oder -Konfiguration vornehmen, aber sie müssen ein SSL-Zertifikat installieren, um das Protokoll zu aktivieren.

Aus diesem Grund gilt .app im Vergleich zu anderen TLDs als sicherere Domainendung.