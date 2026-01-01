.market डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?

.market डोमेन दुनिया को यह दिखाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है कि आप व्यापार करने के लिए तैयार हैं। यह एक वाणिज्य-केंद्रित एक्सटेंशन है जो आपकी वेबसाइट को तुरंत प्रासंगिकता प्रदान करता है और सामान्य डोमेन की तुलना में उसे बढ़त दिलाता है।

.market डोमेन के साथ, आपकी वेबसाइट एक ब्रांडेड डेस्टिनेशन बन जाती है जहाँ लोग आपके द्वारा दी जाने वाली चीज़ों को खोजने, जानने और उनसे जुड़ने के लिए आते हैं। साथ ही, एक अद्वितीय डोमेन के कारण आप प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखते हैं।

आपकी सफलता सही वेब पते से शुरू होती है। .market डोमेन को अभी बुक करें, इससे पहले कि यह उपलब्ध न रहे।