New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

.center डोमेन के साथ अपने हब को मानचित्र पर स्थापित करें

₹  3,319.0087% की बचत
₹  439.00 /पहला वर्ष

.center डोमेन का उपयोग हब, क्लीनिक या संगठनों द्वारा ऑनलाइन जानकारी या सेवाओं को केंद्रीकृत करने के लिए किया जाता है।

.center
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

.center डोमेन का क्या अर्थ है?

.center डोमेन उन संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए काम करता है जो किसी केंद्रीय स्थान या केंद्रबिंदु – चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल – को उजागर करना चाहते हैं।
कोवर्किंग स्पेस, कॉल सेंटर, फिटनेस स्टूडियो, सांस्कृतिक केंद्र या सहायता समूह जैसे विकल्पों के बारे में सोचें।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.center डोमेन नाम क्यों पंजीकृत करें?

.center डोमेन आपकी साइट को अर्थ और संरचना प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को बताता है कि वे एक केंद्र में आ रहे हैं - एक ऐसी जगह जहाँ कुछ होता है, जहाँ लोग जुड़ते हैं, सीखते हैं या सहायता प्राप्त करते हैं।
यह बहुमुखी है, इसका उपयोग कम होता है, और यह पारंपरिक एक्सटेंशन की तुलना में अधिक आसानी से उपलब्ध है। इसलिए चाहे आप संसाधनों को केंद्रीकृत कर रहे हों, स्थानीय उपस्थिति बना रहे हों, या बस एक स्मार्ट, वर्णनात्मक डोमेन चाहते हों - .center आपका काम कर देगा।
आज ही अपना .center डोमेन प्राप्त करें और अपनी साइट को ऐसी जगह बनाएं जहां हर कोई बार-बार आना चाहे।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

हमारी TLD सूची में से नई संभावनाएं एक्स्प्लोर करें

.co.in

.com

.in

.io

.net

.online

.org

.shop

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

.am

.archi

.army

.art

.band

पूरी सूची देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।