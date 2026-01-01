New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

.estate डोमेन के साथ अपने ब्रांड के लिए एक घर बनाएं

₹  3,929.0080% की बचत
₹  789.00 /पहला वर्ष

संपत्ति से लेकर निवेश तक, .estate डोमेन आपके व्यवसाय को एक पेशेवर बढ़त प्रदान करता है।

.estate
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

.estate डोमेन क्या है?

.estate डोमेन विशेष रूप से रियल एस्टेट जगत के लिए बनाया गया है। चाहे आप प्रॉपर्टी का प्रबंधन करते हों, घर लिस्ट करते हों या ब्रोकरेज फर्म चलाते हों, यह एक साफ-सुथरा और प्रासंगिक वेब एड्रेस प्रदान करता है जो आपके व्यवसाय के बारे में स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
यह व्यक्तिगत संपदा या परिसंपत्ति प्रबंधन से निपटने वाले कानूनी, योजनाकार या वित्तीय पेशेवरों के लिए भी अच्छी तरह से काम करता है।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.estate डोमेन क्यों चुनें?

  • यह सीधा और स्पष्ट है – आपकी साइट रियल एस्टेट या संपत्ति नियोजन से संबंधित है, इसका स्पष्ट संकेत।
  • यह एजेंटों और फर्मों के लिए बेहतरीन है – लिस्टिंग, सेवाओं या संपत्ति पोर्टफोलियो के लिए एक यादगार साइट बनाएं।
  • यह विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए उपयुक्त है – इसका उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक या लक्जरी बाजारों के लिए करें।
.estate डोमेन का उपयोग करके सर्च इंजन और ग्राहकों को अपने डोमेन को अपनी सेवाओं से जोड़ने में मदद करें।
घर वही है जहाँ दिल होता है। .estate को अपना घर बनाइए।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

हमारी TLD सूची में से नई संभावनाएं एक्स्प्लोर करें

.co.in

.com

.fun

.in

.io

.net

.online

.org

.shop

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

.am

.archi

.army

.art

पूरी सूची देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।