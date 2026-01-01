.clinic डोमेन क्या है?

.clinic डोमेन उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक साफ़, स्पष्ट और पेशेवर ऑनलाइन उपस्थिति चाहते हैं। निजी क्लीनिकों, दंत चिकित्सालयों से लेकर थेरेपी केंद्रों और वेलनेस क्लीनिकों तक, यह डोमेन पहले क्लिक से ही विश्वास और देखभाल का संकेत देता है।

यह आपकी सेवाओं को प्रदर्शित करने, अपॉइंटमेंट स्वीकार करने या मरीजों को विश्वास के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए आदर्श है।