.show डोमेन कलाकारों, रचनाकारों और व्यवसायों को अपनी सामग्री प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

.show
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

.show डोमेन क्या है?

.show डोमेन नाम दृश्यता के लिए बनाया गया है। यह किसी भी ऐसी चीज़ के लिए एक स्मार्ट, अभिव्यंजक वेब पता है जिसे देखा जाना चाहिए: जैसे कि एक प्रदर्शन, लाइवस्ट्रीम, उत्पाद डेमो या पोर्टफोलियो।
यदि आप प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं या कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहे हैं, तो .show डोमेन आपको एक समर्पित स्थान बनाने में मदद करता है जो सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता है।
माउस कर्सर एक वेब पेज पर इंगित करता है जिस पर "www" लिखा होता है, जो वेबसाइट का पता दर्शाता है।

.show डोमेन क्यों चुनें?

  • यह दृश्यता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आगंतुकों को बताएं कि कोई चीज़ उनके ध्यान देने योग्य है।
  • यह पोर्टफोलियो, इवेंट पेज, लाइवस्ट्रीम या उत्पाद प्रदर्शन के लिए आदर्श है।
  • यह आपको उपलब्धता से समझौता किए बिना एक साफ-सुथरा, ब्रांड के अनुरूप डोमेन नाम खोजने में सक्षम बनाता है।
रचनाकारों और व्यवसायों के लिए बेहतरीन। कलाकारों से लेकर विपणनकर्ताओं तक, .show डोमेन आपके काम को और अधिक प्रसिद्धि दिलाता है।
.show डोमेन के साथ अपनी साइट को स्टार बनाएं।
यह आरेख एक नेटवर्क को दर्शाता है जिसमें ताला और चाबी लगी हुई है, जो डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण का प्रतीक है।

.show के लिए डोमेन जानकारी

टीएलडी
.show
टीएलडी प्रकार
gTLD
न्यूनतम पंजीकरण अवधि
1 वर्ष
पंजीकरण की अधिकतम अवधि
10 वर्ष
क्या गोपनीयता संरक्षण समर्थित है?
हाँ
क्या लॉक समर्थित है?
हाँ
क्या DNSSEC समर्थित है?
हाँ
आईसीएएनएन शुल्क
₹17.44

