Die Show wird mit einer .show-Domain fortgesetzt.
47,99 €77 % SPAREN10,99 € /im 1. Jahr
Eine .show-Domain bietet Künstlern, Kreativen und Unternehmen eine Plattform, um ihre Inhalte zu präsentieren.
Was ist eine .show-Domain?
Eine .show-Domain ist auf Sichtbarkeit ausgelegt. Sie ist eine intelligente, aussagekräftige Webadresse für alles, was gesehen werden soll: wie beispielsweise eine Performance, ein Livestream, eine Produktdemo oder ein Portfolio.
Wenn Sie Talente präsentieren, Geschichten erzählen oder Veranstaltungen ausrichten, hilft Ihnen eine .show-Domain dabei, einen eigenen Raum zu schaffen, der sich kuratiert und zielgerichtet anfühlt.
Warum eine .show-Domain wählen?
- Es wurde für maximale Sichtbarkeit entwickelt. Zeigen Sie Ihren Besuchern, dass etwas ihre Aufmerksamkeit verdient.
- Es eignet sich ideal für Portfolios, Veranstaltungsseiten, Livestreams oder Produktpräsentationen.
- Es ermöglicht Ihnen, einen passenden, markenkonformen Domainnamen zu finden, ohne Kompromisse bei der Verfügbarkeit eingehen zu müssen.
Ideal für Kreative und Unternehmen. Ob Künstler oder Marketingfachleute – eine .show-Domain rückt Ihre Arbeit ins Rampenlicht.
Machen Sie Ihre Website mit einer .show-Domain zum Star.
Domaininformationen für .show
TLD
.show
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €