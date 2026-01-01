Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Fördern Sie Innovationen mit einer kurzen und prägnanten .tf-Domain.

9,99  € /im 1. Jahr

Suchen Sie eine Domain, die modern und einprägsam wirkt? Die .tf-Endung bietet einen herausragenden Namen und eine unverwechselbare Identität für alles, was Sie online entwickeln.

.tf
Was eine .tf-Domain eigentlich ist und die Geschichte dahinter

Die .tf-Domainendung ist ursprünglich die Länderkennung für Französisch-Süd- und Antarktisgebiete. Da immer mehr Menschen eine herausragende Online-Präsenz anstreben, nutzen viele sie für ihre Marken, unabhängig vom geografischen Standort.
Technologieorientierte Marken nutzen häufig .tf-Domains als Teil ihrer Online-Identität. Ihre Kürze und Einprägsamkeit, kombiniert mit der Assoziation zu bekannten Akronymen wie Team Fortress, TensorFlow und Transformers, haben sie in Nischenkulturen zu einem Favoriten gemacht.
.tf-Domäne

Warum eine .tf-Domain?

Eine .tf-Domain bietet Ihnen die Möglichkeit, eine clevere oder markenspezifische Webadresse zu gestalten. Sie ist kurz, prägnant und eignet sich hervorragend für kreative Wortspiele und Domain-Hacks.
Es ist auch in der Tech- und Gaming-Szene ein Hit und erleichtert so die Kontaktaufnahme mit Zielgruppen, die ein prägnantes, nischenspezifisches Branding schätzen.
Suchen Sie eine unkonventionelle und dennoch professionelle Domain? .tf bietet Flexibilität und Persönlichkeit – besonders für Projekte, die nicht in traditionelle Kategorien passen. Sichern Sie sich eine .tf-Domain und schaffen Sie eine Marke, die sich in der Online-Welt von der Masse abhebt, modern und einprägsam ist.
.tf-Domäne

