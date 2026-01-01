Was eine .tf-Domain eigentlich ist und die Geschichte dahinter

Die .tf-Domainendung ist ursprünglich die Länderkennung für Französisch-Süd- und Antarktisgebiete. Da immer mehr Menschen eine herausragende Online-Präsenz anstreben, nutzen viele sie für ihre Marken, unabhängig vom geografischen Standort.

Technologieorientierte Marken nutzen häufig .tf-Domains als Teil ihrer Online-Identität. Ihre Kürze und Einprägsamkeit, kombiniert mit der Assoziation zu bekannten Akronymen wie Team Fortress, TensorFlow und Transformers, haben sie in Nischenkulturen zu einem Favoriten gemacht.