Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Sichern Sie sich die perfekte Domain für Ihr Lieblingsprojekt

27,99  €75 % SPAREN
6,99  € /im 1. Jahr

Eine .pet-Domain in der URL Ihrer Website umfasst jede Art von Verbindung zu Tieren – sei es ein Geschäft für Haustierzubehör, eine Plattform zum Austausch von Expertentipps zur Pflege, eine Sammlung entzückender Videos oder eine liebevolle Hommage an Ihren Begleiter.

.pet
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Zeigen Sie Ihre Leidenschaft für Haustiere mit einer .pet-Domain.

Sind Sie Tierarzt, Hundeausführer, Besitzer eines Katzencafés oder einfach nur vernarrt in Ihr geliebtes Haustier? Mit der .pet-Domain können Sie Ihre Zielgruppe direkt ansprechen.
Es eignet sich perfekt für alle, die eine Marke, ein Unternehmen oder einen Blog rund um Haustiere aufbauen. Mit Namensoptionen wie treats.pet oder adoptme.pet wird Ihre Webadresse sofort ansprechend und einprägsam.
.pet-Domain

Zeigen Sie deutlich Ihre Liebe zu Haustieren

Registrieren Sie eine .pet-Domain und geben Sie Ihren vierbeinigen, gefiederten oder geschuppten Freunden ein digitales Zuhause. Egal, ob Sie die Geschichte Ihres geretteten Welpen erzählen, einen Blog über Vogelpflege starten oder eine spezielle Haustier-Community aufbauen möchten – mit .pet erhalten Sie eine Domain, die sich persönlich anfühlt.
Es ist auch eine kluge Wahl für Unternehmen, die sich in der Heimtierbranche abheben möchten. Allein diese Domainendung vermittelt Nutzern sofort, worum es in Ihrem Unternehmen geht, noch bevor sie Ihre Website besucht haben.
Seien Sie also bereit, einen Online-Bereich zu schaffen, in dem sich Tierliebhaber sofort wohlfühlen. Registrieren Sie noch heute Ihre .pet-Domain!
.pet-Domain

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.co

.com

.de

.eu

.fun

.gg

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.