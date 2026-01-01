Treffen Sie die kluge Wahl mit einer .university-Domain.
63,99 €83 % SPAREN10,99 € /im 1. Jahr
Eine .university-Domain ist eine hervorragende Wahl für akademische Einrichtungen, Pädagogen und Bildungsplattformen, um Programme, Ressourcen und Campus-Neuigkeiten online zu teilen.
Warum eine .university-Domain wählen?
Positionieren Sie Ihre Website bereits ab der URL als vertrauenswürdige akademische Ressource.
- Präsentieren Sie Ihre Institution, Ihr Programm oder Ihre Plattform mit einem vertrauenswürdigen Domainnamen.
- Sprechen Sie internationale Studierende und Lehrende mit einer professionellen, auf Bildung ausgerichteten Webadresse an.
- Nutzen Sie individuelle Domains, um verschiedene Fachbereiche, Fakultäten oder Kurse hervorzuheben.
- Teilen Sie Veranstaltungen, Informationen zur Zulassung oder Neuigkeiten vom Campus auf einer professionellen und leicht auffindbaren Plattform.
Was ist eine .university-Domain?
Eine .university-Domain ist eine dedizierte Top-Level-Domain für Bildungseinrichtungen und Lernplattformen. Sie eignet sich besonders für Hochschulen, Anbieter von Online-Kursen, Forschungsgruppen und Studierendenservices, die sich mit einer vertrauenswürdigen und übersichtlichen Domain hervorheben möchten.
Mit der .university-Domain schaffen Sie eine zielgerichtete und verlässliche Online-Präsenz, die Studierende, Mitarbeitende und Partner gleichermaßen anspricht. Ob Sie Studiengänge bewerben oder einen digitalen Campus aufbauen möchten – diese Domain unterstützt Sie dabei, Kontakte zu knüpfen und zu wachsen.
Sind Sie bereit, Ihre akademische Präsenz zu stärken? Registrieren Sie noch heute Ihre .university-Domain.