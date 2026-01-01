Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Seien Sie da, wenn es darauf ankommt – mit einer .support-Domain.

Ideal für technische Hilfe, Gemeinschaftsprojekte oder Kundenservice.

.support
Warum sollte man eine .support-Domain registrieren?

Verwandeln Sie Ihre Domain in einen vertrauenswürdigen Ort für Lösungen, Beratung oder Betreuung.
  • Machen Sie klare Erwartungen – signalisieren Sie Nutzern, dass sie eine spezielle Support-Ressource erreicht haben.
  • Bieten Sie eine Domain an, die Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Erreichbarkeit vermittelt.
  • Erleichtern Sie es Nutzern, FAQs, Kontaktinformationen oder Hilfeartikel zu finden.
  • Nutzen Sie sie für Kundenserviceportale, Spendenseiten, Plattformen für psychische Gesundheit und mehr.
Was ist eine .support-Domain?

Eine .support-Domain ist eine serviceorientierte Top-Level-Domain, die sich ideal für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Gemeinschaften eignet, die Hilfe und Beratung anbieten. Sie wird häufig für Wissensdatenbanken, Support-Center, Spendenplattformen und Kundenservice-Microsites verwendet.
Ob Sie Kunden bei der Fehlersuche helfen, gefährdete Gemeinschaften unterstützen oder Ressourcen teilen – diese Erweiterung verleiht Ihrer Domain Sinn, Klarheit und Vertrauen – alles in einem Wort.
Machen Sie es einfacher, Ihre Unterstützung zu finden – und ihr zu vertrauen.
Domaininformationen für .support

TLD
.support
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

