Seien Sie da, wenn es darauf ankommt – mit einer .support-Domain.
29,99 €77 % SPAREN6,99 € /im 1. Jahr
Ideal für technische Hilfe, Gemeinschaftsprojekte oder Kundenservice.
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Warum sollte man eine .support-Domain registrieren?
Verwandeln Sie Ihre Domain in einen vertrauenswürdigen Ort für Lösungen, Beratung oder Betreuung.
- Machen Sie klare Erwartungen – signalisieren Sie Nutzern, dass sie eine spezielle Support-Ressource erreicht haben.
- Bieten Sie eine Domain an, die Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und Erreichbarkeit vermittelt.
- Erleichtern Sie es Nutzern, FAQs, Kontaktinformationen oder Hilfeartikel zu finden.
- Nutzen Sie sie für Kundenserviceportale, Spendenseiten, Plattformen für psychische Gesundheit und mehr.
Was ist eine .support-Domain?
Eine .support-Domain ist eine serviceorientierte Top-Level-Domain, die sich ideal für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Gemeinschaften eignet, die Hilfe und Beratung anbieten. Sie wird häufig für Wissensdatenbanken, Support-Center, Spendenplattformen und Kundenservice-Microsites verwendet.
Ob Sie Kunden bei der Fehlersuche helfen, gefährdete Gemeinschaften unterstützen oder Ressourcen teilen – diese Erweiterung verleiht Ihrer Domain Sinn, Klarheit und Vertrauen – alles in einem Wort.
Machen Sie es einfacher, Ihre Unterstützung zu finden – und ihr zu vertrauen.
Domaininformationen für .support
TLD
.support
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €