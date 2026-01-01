Stellen Sie Ihre Strategie mit einer .marketing-Domain in den Mittelpunkt.
44,99 €87 % SPAREN5,99 € /im 1. Jahr
Eine .marketing-Domain macht Ihre Expertise unmissverständlich deutlich.
Warum sollte man eine .marketing-Domain registrieren?
Zeigen Sie der Welt, dass Sie im Geschäft sind, Ergebnisse zu erzielen.
- Klarstellen Sie Ihre Nische – machen Sie potenziellen Kunden oder Partnern schon anhand Ihres Domainnamens deutlich, was Sie anbieten.
- Gestalten Sie eine einprägsame Webadresse, die Ihre Positionierung und Ihre Markenbotschaft unterstützt.
- Verbessern Sie Ihre Suchmaschinenoptimierung und Klickraten mit einer Domain, die den Suchanfragen Ihrer Zielgruppe entspricht.
- Nutzen Sie sie für persönliche Portfolios, Agentur-Websites, Landingpages oder Kampagnen-Hubs.
Was ist eine .marketing-Domain?
Die .marketing-Domainendung ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Fachleute und Unternehmen der Marketingbranche entwickelt wurde. Sie ist besonders beliebt bei Beratern, Agenturen, Bildungseinrichtungen und Produktteams, die sich auf den Aufbau und die Vermarktung von Marken konzentrieren.
Diese Domainendung verleiht Ihrer Domain sofort mehr Relevanz – sie hilft Ihnen, die richtige Zielgruppe zu erreichen und Ihre Kompetenz zu demonstrieren. Ob Sie neue Dienstleistungen einführen, Einblicke teilen oder Werbeaktionen durchführen: .marketing setzt den richtigen Ton.
Verwandeln Sie Aufmerksamkeit in Handeln mit einer Domain, die Ihre Sprache spricht. Registrieren Sie noch heute Ihre .marketing-Domain und kommen Sie direkt zur Sache.
Domaininformationen für .marketing
TLD
.marketing
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €