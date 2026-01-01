Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Erkunden

Stellen Sie Ihre Strategie mit einer .marketing-Domain in den Mittelpunkt.

44,99  €87 % SPAREN
5,99  € /im 1. Jahr

Eine .marketing-Domain macht Ihre Expertise unmissverständlich deutlich.

.marketing
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Weitere Domainendungen prüfen

Warum sollte man eine .marketing-Domain registrieren?

Zeigen Sie der Welt, dass Sie im Geschäft sind, Ergebnisse zu erzielen.
  • Klarstellen Sie Ihre Nische – machen Sie potenziellen Kunden oder Partnern schon anhand Ihres Domainnamens deutlich, was Sie anbieten.
  • Gestalten Sie eine einprägsame Webadresse, die Ihre Positionierung und Ihre Markenbotschaft unterstützt.
  • Verbessern Sie Ihre Suchmaschinenoptimierung und Klickraten mit einer Domain, die den Suchanfragen Ihrer Zielgruppe entspricht.
  • Nutzen Sie sie für persönliche Portfolios, Agentur-Websites, Landingpages oder Kampagnen-Hubs.
Ein Mauszeiger zeigt auf eine Webseite, auf der der Text „www“ angezeigt wird, was auf eine Webadresse hinweist.

Was ist eine .marketing-Domain?

Die .marketing-Domainendung ist eine Top-Level-Domain, die speziell für Fachleute und Unternehmen der Marketingbranche entwickelt wurde. Sie ist besonders beliebt bei Beratern, Agenturen, Bildungseinrichtungen und Produktteams, die sich auf den Aufbau und die Vermarktung von Marken konzentrieren.
Diese Domainendung verleiht Ihrer Domain sofort mehr Relevanz – sie hilft Ihnen, die richtige Zielgruppe zu erreichen und Ihre Kompetenz zu demonstrieren. Ob Sie neue Dienstleistungen einführen, Einblicke teilen oder Werbeaktionen durchführen: .marketing setzt den richtigen Ton.
Verwandeln Sie Aufmerksamkeit in Handeln mit einer Domain, die Ihre Sprache spricht. Registrieren Sie noch heute Ihre .marketing-Domain und kommen Sie direkt zur Sache.
Diagramm zur Veranschaulichung eines Netzwerks mit Schloss und Schlüssel, das Sicherheit und Zugriffskontrolle in digitalen Systemen symbolisiert.

Domaininformationen für .marketing

TLD
.marketing
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

Erkunden Sie Optionen und wählen Sie die beste TLD für Ihre Website

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.co

.com

.de

.eu

.fun

.gg

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Mehr anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.