Die .chat-TLD heißt jede Art von Dialog willkommen – egal ob Sie einen Podcast hosten, Live-Support anbieten, eine Community aufbauen oder einen Messaging-Dienst starten, der Menschen zusammenbringt.

Menschen zusammenbringen, ein .chat nach dem anderen

Mit einer .chat-Domainendung können Sie Ihren Besuchern genau sagen, was sie erwartet. Sie eignet sich perfekt für Plattformen, die Wert auf Zwei-Wege-Kommunikation legen, seien es Kundensupportkanäle, Community-Chaträume, Podcast-Landingpages oder KI-Chatbot-Dienste.
Neben der Steigerung der Interaktion hilft eine .chat-Domain dabei, Ihre Marke im überfüllten Online-Raum zu kommunizieren. Vor allem vermittelt sie eine menschliche, freundliche und zugängliche Atmosphäre, die Nutzer zum Mitmachen einlädt.
Geben Sie Ihrer Marke eine Domain, die Ihre Zielgruppe anspricht.

Mit einer .chat-Domain positionieren Sie Ihre Website als Ort für aktive, fortlaufende Gespräche. Sie ist die ideale Wahl für Unternehmen, die zuhören und reagieren möchten.
Kreative und Influencer können ebenfalls von der Wahl einer .chat-Domain profitieren. Wenn Ihre Marke auf der Interaktion mit dem Publikum basiert, hilft Ihnen diese Domain dabei, Aufmerksamkeit in Dialoge und Zuschauer in Teilnehmer zu verwandeln.
Wenn die Kommunikation im Mittelpunkt Ihrer Marke steht, unterstreicht eine .chat-Domain diesen Zweck. Und da clevere Domainnamen schnell vergriffen sind, sollten Sie sich jetzt Ihren Wunschnamen für .chat sichern, bevor ihn jemand anderes ergattert.
