Setzen Sie auf Größe mit einer .world-Domain
44,99 €96 % SPAREN1,99 € /im 1. Jahr
Erstellen Sie mit einer .world-Domain eine Website-Adresse, die in jedem Teil der Welt relevant ist.
Was ist eine .world-Domain?
Ob Sie Ihre Dienstleistungen mit einem Online-Portfolio Kunden weltweit anbieten, einen Blog über globale Themen schreiben oder digitale Produkte verkaufen – die .world-Domain könnte genau das Richtige für Sie sein. Wie der Name schon sagt, kann sich jeder überall eine .world-Domain sichern.
Sichern Sie sich noch heute Ihre eigene .world-Domain und zeigen Sie, dass Sie bereit sind, global zu expandieren.
Warum eine .world-Domain wählen?
Eine .world-Domain signalisiert sofort die globale Ausrichtung und Zielgruppe Ihrer Website. Ideal für internationale Missionen, E-Commerce, Medien und Community-Plattformen. Hilft dabei, einen einprägsamen Namen mit starker globaler Markenpräsenz zu schaffen. Einfacher zu registrieren als .com – große Verfügbarkeit für international ausgerichtete Namen.