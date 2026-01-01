Sichern Sie sich einen Platz für Ihr .restaurant online

Generische Domains wie .com sagen Ihrem Publikum nicht viel über Ihr Angebot. Eine .restaurant-Domain signalisiert hingegen sofort, dass Sie zur Gastronomie gehören und ist damit ideal für jedes Unternehmen, das Speisen anbietet, ob vor Ort oder per Lieferservice.

Es ist nicht nur relevant und branchenspezifisch, sondern erhöht auch Ihre Chancen, genau den gewünschten Domainnamen zu erhalten. Da weniger Unternehmen um .restaurant-Domains konkurrieren, ist es einfacher, einen einprägsamen Namen zu sichern, der zu Ihrer Marke passt.