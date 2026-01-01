Online gefunden werden, Tische offline füllen – wählen Sie .restaurant
69,99 €83 % SPAREN11,99 € /im 1. Jahr
Eine .restaurant-Domain verbindet Ihr Unternehmen direkt mit der Gastronomie. Erleichtern Sie es Ihren Kunden, Ihre Speisekarte zu finden, einen Tisch zu reservieren oder eine Bestellung aufzugeben.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Sichern Sie sich einen Platz für Ihr .restaurant online
Generische Domains wie .com sagen Ihrem Publikum nicht viel über Ihr Angebot. Eine .restaurant-Domain signalisiert hingegen sofort, dass Sie zur Gastronomie gehören und ist damit ideal für jedes Unternehmen, das Speisen anbietet, ob vor Ort oder per Lieferservice.
Es ist nicht nur relevant und branchenspezifisch, sondern erhöht auch Ihre Chancen, genau den gewünschten Domainnamen zu erhalten. Da weniger Unternehmen um .restaurant-Domains konkurrieren, ist es einfacher, einen einprägsamen Namen zu sichern, der zu Ihrer Marke passt.
Ihr Restaurant, Ihre Marke
Ob Sie ein gehobenes Restaurant, eine Fast-Casual-Kette oder einen beliebten Treffpunkt betreiben – diese Top-Level-Domain (TLD) macht Ihre Website leichter auffindbar. Keine langen Erklärungen mehr – Ihre Domain erledigt den Rest. Diese Klarheit erhöht Ihre Chancen, bei lokalen Suchanfragen zu Restaurantthemen angezeigt zu werden, und hilft so mehr Menschen, Ihre Marke auf natürliche Weise zu entdecken.
Wenn Ihre URL zu Ihrem Geschäftsmodell passt, erinnern sich Besucher eher daran und besuchen Ihre Seite wieder. Ob Reservierungsseite, Online-Speisekarte oder komplettes Bestellsystem – die passende Domain-Endung unterstreicht, was Ihre Zielgruppe erwartet. Außerdem sieht sie auf Schildern, Verpackungen, in sozialen Medien und auf Speisekarten professionell aus.
Letztendlich zeigt eine .restaurant-Domain, dass Sie nicht einfach nur ein weiteres Unternehmen im Internet sind. Sie verleiht Ihrer Marke einen professionellen Vorteil, was besonders nützlich ist, wenn Sie Ihr Unternehmen über Anzeigen, soziale Medien oder Liefer-Apps bewerben.