Entwickle etwas Nützliches mit einer .tools-Domain
39,99 €73 % SPAREN10,99 € /im 1. Jahr
Eine .tools-Domain eignet sich hervorragend für Entwickler, Bastler oder Plattformen, die praktische Lösungen oder Ressourcen anbieten.
Krempeln Sie die Ärmel hoch und schnappen Sie sich Ihr Werkzeug.
Die .tools-Domain eignet sich für eine breite Palette von Branchen – von der Zimmerei und dem Bauwesen bis hin zu IT, Webentwicklung, Marketing und Produktivitäts-Apps.
Es eignet sich hervorragend für E-Commerce-Shops, SaaS-Plattformen, Ressourcenportale, Reparaturdienste oder persönliche Projekte, bei denen man Tipps, Vorlagen oder Toolkits mit anderen teilt.
Warum sollte man eine .tools-Domain registrieren?
Eine .tools-Domain verleiht Ihrer Website sofort Klarheit und Zielstrebigkeit. Sie signalisiert Wert, Funktionalität und Praktikabilität – und hilft so, Nutzer anzuziehen, die aktiv nach Lösungen suchen.
Es hebt sich zudem deutlicher von generischen Erweiterungen ab und verleiht Ihrer Marke eine fokussierte Identität, die leicht zu vermarkten und zu merken ist.
Sichern Sie sich die passende Domain für Ihr Projekt und registrieren Sie noch heute Ihre .tools-Domain.