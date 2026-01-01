Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Warum sollte man eine .ski-Domain registrieren?

Sichern Sie sich Ihre Nische in der Welt des Wintersports mit einer Domain, die speziell für die Pisten entwickelt wurde.
  • Skifahrern und Snowboardern auf den ersten Blick zeigen, dass sie am richtigen Ort sind.
  • Gestalten Sie Ihren Domainnamen so einprägsam wie die Aussicht vom Gipfel.
  • Helfen Sie Nutzern, Ihre Services oder Inhalte zu finden, wenn sie ihre nächste Reise oder Ausrüstungserweiterung planen.
  • Starten Sie eine Website für ein Resort, verkaufen Sie Winterausrüstung, bewerben Sie Touren oder betreiben Sie einen Schneesport-Blog – alles passt.
Was bedeutet die Domain .ski?

Eine .ski-Domain ist eine spezielle Top-Level-Domain für alle, die im Ski- und Wintersportbereich tätig sind. Skigebiete, Verleihstationen, Skilehrer, Marken, Blogger und Reiseveranstalter nutzen sie, um ihr Angebot und ihre Zielgruppe zu präsentieren.
Es sorgt für mehr Klarheit, stärkt das Vertrauen und hebt Ihre Website in einem wettbewerbsintensiven Markt hervor. Ob Sie eine Reiseplattform oder eine Lifestyle-Marke aufbauen – .ski setzt den richtigen Ton.
Bereit, sich in den Bergen einen Namen zu machen? Registrieren Sie noch heute Ihre .ski-Domain.
Domaininformationen für .ski

TLD
.ski
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
10 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
0,17 €

