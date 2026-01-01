Sei derjenige mit einer .uno-Domain.
24,99 €96 % SPAREN0,99 € /im 1. Jahr
Eine .uno-Domain ist für spanischsprachige Zielgruppen, Pädagogen oder Unternehmen gedacht, die Wert auf Einfachheit oder Einheit legen.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Erhalten Sie eine gratis .uno-Domain mit Premium Webhosting für 12 Monate.
Numero uno
Die .uno-Domain eignet sich ideal für spanisch- und italienischsprachige Zielgruppen und ist daher eine kluge Wahl für Unternehmen, Influencer und Unternehmer in Lateinamerika, Europa oder auf globalen Märkten.
Es eignet sich auch hervorragend für alle, die eine einseitige Website, eine erste Produkteinführung, ein Portfolio oder eine Marke wünschen, die sich darauf konzentriert, die „Nummer eins“ zu sein.
Warum sollte man eine .uno-Domain registrieren?
Eine .uno-Domain ist übersichtlich, international und noch nicht weit verbreitet – das erhöht Ihre Chancen, einen kurzen, aussagekräftigen Domainnamen zu sichern. Sie ist in mehreren Sprachen sofort erkennbar und stärkt so die Einprägsamkeit Ihrer Marke.
Egal ob Sie ein globales Startup, eine lokale Marke mit lateinamerikanischem Flair oder eine persönliche Website mit einer einzigartigen Botschaft aufbauen, .uno bietet Klarheit und Durchsetzungskraft.
Setzen Sie auf Einfachheit. Registrieren Sie noch heute Ihre .uno-Domain und sichern Sie sich einen Namen, der in nur drei Buchstaben Bände spricht.