Erwecken Sie Ihre Inhalte mit einer .video-Domain zum Leben.
Eine .video-Domain ist ideal für Kreative, Marken und Pädagogen, um Videoinhalte, Streams oder Tutorials online zu teilen.
Was ist eine .video-Domain?
Eine .video-Domain ist für alle gedacht, die Videoinhalte erstellen, teilen oder präsentieren. Egal, ob Sie einen persönlichen Kanal aufbauen, Tutorials anbieten oder die Medien Ihrer Marke bewerben – diese Domain signalisiert Ihrem Publikum genau, was es erwartet.
Es ist eine clevere und unkomplizierte Methode, um Ihre Inhalte leichter auffindbar, vertrauenswürdiger und einprägsamer zu machen.
Warum sollte man eine .video-Domain registrieren?
- Es ist klar und präzise und signalisiert Besuchern, dass Ihre Website sich auf Videos konzentriert.
- Sie können sich einen Namen sichern, der zu Ihrer Marke passt, ohne um eine .com-Domain konkurrieren zu müssen.
- Suchmaschinen und Nutzer erkennen Ihre Inhalte so schneller.
Funktioniert branchenübergreifend. Ob Marketing, Unterhaltung oder Bildung – .video ist vielseitig und einfach anzuwenden.
Drücken Sie heute auf „Play“ auf einer .video-Domain.