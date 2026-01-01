Gestalten Sie Ihre Zukunft auf einer .industries-Domain.
46,99 €79 % SPAREN9,99 € /im 1. Jahr
Eine .industries-Domain verleiht Ihrer Marke Gewicht und Professionalität.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Warum sollte man sich für eine .industries-Domain entscheiden?
Geben Sie Ihrem Unternehmen einen Domainnamen, der Größe, Expertise und Zweck widerspiegelt.
- Stärken Sie Ihre Branche und positionieren Sie Ihre Marke mit einer Domain, die auf Fertigung, Produktion oder Schwerindustrie zugeschnitten ist.
- Schaffen Sie eine starke und vertrauenswürdige Präsenz im wettbewerbsintensiven B2B-Umfeld.
- Nutzen Sie Ihre Domain, um spezifische Märkte zu erschließen – von Logistik und Energie bis hin zur Fertigung und darüber hinaus.
- Erklären Sie Ihren Kunden, Partnern und Lieferanten auf einen Blick, worauf es ankommt.
Was ist eine .industries-Domain?
Eine .industries-Domain ist eine professionelle Top-Level-Domain, die für Unternehmen, Verbände und Innovatoren im gesamten Industriesektor entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für Hersteller, Ingenieurbüros, Logistikdienstleister und B2B-Serviceplattformen.
Mit einer .industries-Domain wird Ihre Website zielgerichteter, relevanter und einprägsamer. Sie spricht die Sprache Ihres Marktes – und hilft Ihnen so, Kontakte zu knüpfen, sich im Wettbewerb zu behaupten und zu wachsen.
Hinterlassen Sie einen starken Eindruck mit einer Domain, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde.