Was ist eine .rip-Domain?

Die .rip-Domain eignet sich für Gedenkseiten, Ehrungen und die Würdigung Verstorbener. Sie ist die perfekte Wahl für private Gedenkwebseiten oder Organisationen, die sich der Bewahrung des Andenkens widmen.

Ob Sie eine Gedenkseite für einen besonderen Menschen oder eine Hommage an eine Ikone der Gesellschaft erstellen möchten, eine .rip-Domain vermittelt sofort Respekt, Erinnerung und Ehrfurcht.