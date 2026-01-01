Qu'est-ce qu'un domaine .rip ?

Le domaine .rip est idéal pour les hommages et les commémorations, afin de rendre hommage aux personnes disparues. C'est le choix parfait pour les sites web commémoratifs personnels ou les organisations qui se consacrent à perpétuer le souvenir des défunts.

Que vous souhaitiez créer un site commémoratif pour une personne chère ou un hommage à une figure emblématique, un domaine .rip transmet instantanément respect, souvenir et vénération.