Déchiffrez le code

Que vous publiiez des extraits de code, lanciez une plateforme de codage ou partagiez des outils, un domaine .codes confère à votre site une identité intelligente et ciblée qui trouve immédiatement un écho auprès d'un public technique.

En plus des portfolios GitHub et des sites de documentation API, cette extension est également idéale pour les plateformes éducatives, les outils de développement internes, les dépôts et les communautés construites autour des langages, des frameworks ou du partage de code.