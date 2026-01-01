Le TLD pour ce qui se passe actuellement

L'extension .today est conçue pour les contenus qui évoluent quotidiennement. Des blogs d'actualités aux analyses de tendances, en passant par les mises à jour de campagnes et les offres du jour, un nom de domaine en .today est synonyme d'actualité permanente.

Partagez les dernières actualités grâce à un domaine .today qui met en valeur le contenu de votre site web. Ce TLD est disponible dès maintenant pour tous : publiez en toute simplicité !