Bien plus qu'un simple TLD

Le domaine .care convient à un large éventail de professionnels et d'organisations : prestataires de soins de santé, coachs de bien-être, services de santé mentale, organisations à but non lucratif et plateformes de soutien.

C’est également parfaitement adapté aux entreprises spécialisées dans les produits de soins personnels, les services aux familles, les soins aux animaux de compagnie ou les soins aux personnes âgées – bref, à tous ceux qui offrent un service fondé sur la bienveillance et le soutien.