Le spectacle continuera avec un domaine .show
47,99 €ÉCONOMISEZ 77 %10,99 € /1ère année
Un domaine .show offre aux artistes, aux créateurs et aux entreprises une plateforme pour présenter leur contenu.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .show ?
Un nom de domaine en .show est conçu pour la visibilité. C'est une adresse web intelligente et expressive, idéale pour tout contenu destiné à être vu : une performance, une diffusion en direct, une démonstration de produit ou un portfolio.
Si vous mettez en valeur des talents, racontez des histoires ou organisez des événements, un domaine .show vous aide à créer un espace dédié, soigné et intentionnel.
Pourquoi choisir un domaine .show ?
- Conçu pour une visibilité optimale. Faites savoir aux visiteurs qu'un contenu mérite leur attention.
- Idéal pour les portfolios, les pages d'événements, les diffusions en direct ou les présentations de produits.
- Vous permet de trouver un nom de domaine clair et en accord avec votre marque, sans compromis sur sa disponibilité.
Idéal pour les créateurs et les entreprises. Des artistes aux spécialistes du marketing, un domaine .show met votre travail en valeur.
Faites de votre site une star avec un domaine .show.
Informations de domaine pour .show
TLD
.show
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €