Qu'est-ce qu'un domaine .show ?

Un nom de domaine en .show est conçu pour la visibilité. C'est une adresse web intelligente et expressive, idéale pour tout contenu destiné à être vu : une performance, une diffusion en direct, une démonstration de produit ou un portfolio.

Si vous mettez en valeur des talents, racontez des histoires ou organisez des événements, un domaine .show vous aide à créer un espace dédié, soigné et intentionnel.