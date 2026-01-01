Que signifie un domaine .me.uk ?

Le domaine .me.uk est idéal pour les créatifs, les indépendants, les étudiants et les professionnels basés au Royaume-Uni qui souhaitent une adresse web qui leur soit propre.

C’est également une excellente option pour les sites web de CV, les blogs personnels, les pages familiales ou tout projet reflétant votre personnalité ou votre travail, tout en restant ancré au Royaume-Uni.