Commerce électronique, offres à durée limitée ou campagnes promotionnelles – un domaine .sale permet aux clients de savoir qu'il y a une bonne affaire à saisir.
Qu'est-ce qu'un domaine .sale ?
Un domaine .sale indique clairement aux visiteurs ce qu'ils peuvent attendre : un produit est disponible et prêt à être acheté. Que vous gériez une boutique en ligne, organisiez des promotions saisonnières ou souhaitiez mettre en avant des produits à prix réduits, ce domaine place vos offres au premier plan.
C’est idéal pour les marques qui souhaitent être directes, claires et faciles à trouver, notamment pendant les périodes de forte affluence commerciale.
Pourquoi enregistrer un domaine .sale ?
Un domaine .sale génère du trafic et attire l'attention.
- Idéal pour les promotions.
- Il crée un sentiment d'urgence grâce à un appel à l'action percutant intégré à votre nom de domaine.
- Il améliore le référencement naturel : il est pertinent pour les utilisateurs recherchant des soldes, des réductions ou des offres spéciales.
Créez un sentiment d'urgence avec un domaine .sale – attirez rapidement des clients sur votre site.
Informations de domaine pour .sale
TLD
.sale
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €