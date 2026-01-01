Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter

Attirez l'attention avec un domaine .sale

41,99  €ÉCONOMISEZ 90 %
3,99  € /1ère année

Commerce électronique, offres à durée limitée ou campagnes promotionnelles – un domaine .sale permet aux clients de savoir qu'il y a une bonne affaire à saisir.

.sale
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Qu'est-ce qu'un domaine .sale ?

Un domaine .sale indique clairement aux visiteurs ce qu'ils peuvent attendre : un produit est disponible et prêt à être acheté. Que vous gériez une boutique en ligne, organisiez des promotions saisonnières ou souhaitiez mettre en avant des produits à prix réduits, ce domaine place vos offres au premier plan.
C’est idéal pour les marques qui souhaitent être directes, claires et faciles à trouver, notamment pendant les périodes de forte affluence commerciale.
Le curseur de la souris pointe vers une page web affichant le texte « www », indiquant une adresse de site web.

Pourquoi enregistrer un domaine .sale ?

Un domaine .sale génère du trafic et attire l'attention.

  • Idéal pour les promotions.
  • Il crée un sentiment d'urgence grâce à un appel à l'action percutant intégré à votre nom de domaine.
  • Il améliore le référencement naturel : il est pertinent pour les utilisateurs recherchant des soldes, des réductions ou des offres spéciales.
Créez un sentiment d'urgence avec un domaine .sale – attirez rapidement des clients sur votre site.
Concluez votre vente dès aujourd'hui avec un domaine .sale.
Schéma illustrant un réseau avec une serrure et une clé, symbolisant la sécurité et le contrôle d'accès dans les systèmes numériques.

Informations de domaine pour .sale

TLD
.sale
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €

Explorez les possibilités et choisissez le meilleur TLD pour votre site web

.ai

.art

.click

.com

.eu

.fr

.fun

.net

.online

.org

.pro

.sbs

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Voir plus

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.