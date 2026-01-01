Qu'est-ce qu'un domaine .sale ?

Un domaine .sale indique clairement aux visiteurs ce qu'ils peuvent attendre : un produit est disponible et prêt à être acheté. Que vous gériez une boutique en ligne, organisiez des promotions saisonnières ou souhaitiez mettre en avant des produits à prix réduits, ce domaine place vos offres au premier plan.

C’est idéal pour les marques qui souhaitent être directes, claires et faciles à trouver, notamment pendant les périodes de forte affluence commerciale.