Créez un hub de confiance avec un domaine .directory
Un domaine .directory est conçu pour répertorier des services, des bases de données ou des réseaux afin d'organiser et de partager des informations.
Qu'est-ce qu'un domaine .directory ?
L'extension .directory est idéale pour les plateformes qui organisent et affichent des informations, comme les annuaires d'entreprises, les sites d'emploi, les calendriers d'événements, les catalogues de services ou les annuaires spécialisés pour les communautés ou les secteurs d'activité.
C’est également une solution idéale pour les outils internes d’entreprise, les plateformes de liens dans la bio ou les sites de partage de connaissances qui regroupent de multiples ressources en un seul endroit.
Pourquoi utiliser un nom de domaine en .directory ?
Un domaine .directory indique aux visiteurs qu'ils sont au bon endroit pour trouver des réponses, des contacts ou des solutions. Il instaure immédiatement un climat de confiance et définit clairement les attentes quant à la manière dont votre site aide les utilisateurs à naviguer dans l'information.
Il est également plus facile de le personnaliser que de nombreuses options génériques, ce qui confère à votre plateforme une identité professionnelle et pertinente dès l'URL.
Enregistrez votre domaine .directory dès aujourd'hui et facilitez la recherche d'informations importantes pour votre public.