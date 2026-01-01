Qu'est-ce qu'un domaine .university ?

Un domaine .university est un domaine de premier niveau dédié aux établissements d'enseignement et aux plateformes d'apprentissage. Il est particulièrement utile aux universités, aux fournisseurs de cours en ligne, aux groupes de recherche et aux services aux étudiants qui souhaitent se démarquer grâce à un domaine synonyme de confiance et de clarté.

En utilisant l'extension .university, vous créez une identité ciblée et fiable qui trouve un écho auprès des étudiants, du personnel et des partenaires. Que vous promouviez des programmes ou construisiez un campus numérique, ce domaine vous aide à établir des liens et à vous développer.

Prêt à renforcer votre présence académique ? Enregistrez votre domaine .university dès aujourd’hui.