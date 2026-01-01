Faites le choix judicieux avec un domaine .university
63,99 €ÉCONOMISEZ 83 %10,99 € /1ère année
Un domaine .university est un excellent choix pour les établissements d'enseignement, les enseignants et les plateformes éducatives qui souhaitent partager en ligne des programmes, des ressources et des informations sur le campus.
Pourquoi choisir un domaine .university ?
Positionnez votre site web comme une ressource académique fiable dès l'URL.
- Mettez en valeur votre établissement, programme ou plateforme grâce à un nom de domaine de confiance.
- Attirez les étudiants et enseignants internationaux avec une adresse web professionnelle et axée sur l'éducation.
- Utilisez des domaines personnalisés pour mettre en avant différents départements, facultés ou cours.
- Partagez des événements, des informations sur les admissions ou les actualités du campus dans un espace officiel et facile d'accès.
Qu'est-ce qu'un domaine .university ?
Un domaine .university est un domaine de premier niveau dédié aux établissements d'enseignement et aux plateformes d'apprentissage. Il est particulièrement utile aux universités, aux fournisseurs de cours en ligne, aux groupes de recherche et aux services aux étudiants qui souhaitent se démarquer grâce à un domaine synonyme de confiance et de clarté.
En utilisant l'extension .university, vous créez une identité ciblée et fiable qui trouve un écho auprès des étudiants, du personnel et des partenaires. Que vous promouviez des programmes ou construisiez un campus numérique, ce domaine vous aide à établir des liens et à vous développer.
Prêt à renforcer votre présence académique ? Enregistrez votre domaine .university dès aujourd’hui.