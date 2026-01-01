Qu'est-ce qu'un domaine .solar ?

Un domaine .solar est un domaine de premier niveau spécialisé pour les sites web liés à l'énergie solaire et aux secteurs connexes. C'est un choix judicieux pour les fournisseurs de panneaux solaires, les jeunes entreprises d'énergies propres, les blogs environnementaux et tous ceux qui promeuvent les technologies renouvelables.

Avec une adresse web en .solar, votre marque s'inscrit d'emblée dans le mouvement du développement durable. C'est une alternative moderne et ciblée aux extensions génériques, qui permet à votre site d'atteindre le public idéal tout en communiquant plus clairement vos valeurs.

Faites briller votre site avec un domaine .solar.