Qu'est-ce qu'un domaine .toys ?

Un domaine .toys est conçu pour le plaisir, l'apprentissage et la créativité. Il est idéal pour les vendeurs de jouets, les amateurs, les blogs parentaux et tous ceux qui créent des expériences ludiques en ligne.

Des boutiques en ligne aux contenus éducatifs, un domaine .toys indique clairement que votre site web est entièrement dédié au jeu.