Ajoutez une touche supplémentaire avec un domaine .plus
Un domaine .plus est idéal pour les marques, les créateurs ou les services d'abonnement offrant une valeur ajoutée ou du contenu exclusif.
Que signifie un domaine .plus ?
L'extension .plus convient parfaitement aux services d'abonnement, aux mises à jour d'applications, aux marques de commerce électronique, aux plateformes de fidélisation, et même aux particuliers ou aux créateurs qui souhaitent mettre en avant leur croissance, leurs avantages supplémentaires ou leur exclusivité.
C’est également idéal pour les marques qui utilisent déjà « Plus » dans leur nom : vous pouvez désormais faire correspondre votre domaine à votre identité sans compromis.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine en .plus ?
Un domaine en .plus renforce instantanément l'attrait de votre marque. Court et élégant, il suggère que votre offre va au-delà des services de base, qu'il s'agisse de contenu, de services ou de communauté.
Il est également flexible, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour presque tous les secteurs d'activité et à toutes les fins. Et comme il est moins saturé que le .com, vous avez plus de chances de trouver exactement le nom que vous souhaitez.
Améliorez votre présence en ligne. Enregistrez votre domaine .plus dès aujourd'hui et donnez à votre marque le coup de pouce qu'elle mérite.