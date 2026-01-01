Que signifie un domaine .plus ?

L'extension .plus convient parfaitement aux services d'abonnement, aux mises à jour d'applications, aux marques de commerce électronique, aux plateformes de fidélisation, et même aux particuliers ou aux créateurs qui souhaitent mettre en avant leur croissance, leurs avantages supplémentaires ou leur exclusivité.

C’est également idéal pour les marques qui utilisent déjà « Plus » dans leur nom : vous pouvez désormais faire correspondre votre domaine à votre identité sans compromis.