Um domínio .plus é ideal para marcas, criadores de conteúdo ou serviços de assinatura que oferecem valor agregado ou conteúdo exclusivo.
O que significa um domínio .plus?
A extensão .plus funciona bem para serviços de assinatura, atualizações de aplicativos, marcas de comércio eletrônico, plataformas de fidelidade e até mesmo para indivíduos ou criadores que desejam destacar crescimento, extras ou exclusividade.
É ótimo também para marcas que já usam "Plus" em seu nome – agora você pode combinar seu domínio com sua identidade sem comprometer a qualidade.
Por que registrar um domínio .plus?
Um domínio .plus agrega apelo instantâneo à marca. É curto, elegante e sugere que sua oferta vai além do básico – seja conteúdo, serviço ou comunidade.
Além disso, é flexível, o que significa que você pode usá-lo para praticamente qualquer setor ou finalidade. E como é menos saturado que o .com, você tem mais chances de conseguir o nome exato que deseja.
Aprimore sua presença online. Registre seu domínio .plus hoje mesmo e dê à sua marca o impulso que ela merece.