O que significa um domínio .plus?

A extensão .plus funciona bem para serviços de assinatura, atualizações de aplicativos, marcas de comércio eletrônico, plataformas de fidelidade e até mesmo para indivíduos ou criadores que desejam destacar crescimento, extras ou exclusividade.

É ótimo também para marcas que já usam "Plus" em seu nome – agora você pode combinar seu domínio com sua identidade sem comprometer a qualidade.