Um domínio feito para fotógrafos, criadores e contadores de histórias visuais.
O que é um domínio .photos?
Um domínio .photos foi criado para quem deseja compartilhar, exibir ou vender fotografias online. É ideal para portfólios pessoais, estúdios profissionais, galerias ou comunidades de fotógrafos.
De fotógrafos de casamento e freelancers a educadores e amadores, um domínio .photos sinaliza seu foco desde o primeiro clique.
Por que registrar um domínio .photos?
Um domínio .photos ajuda você a se destacar em um setor altamente visual.
- Sinalize instantaneamente que seu site é focado em fotografia ou conteúdo visual.
- Ao contrário de domínios concorridos como .com, a extensão .photos oferece uma chance melhor de garantir o nome de sua preferência.
- Ajuda os mecanismos de busca e os usuários a entenderem rapidamente sobre o que é o seu site.
Além disso, é flexível, permitindo que você o utilize para qualquer finalidade, desde portfólios e estúdios até blogs e lojas virtuais. Use seu domínio .photos como quiser para se destacar.
Pronto para registrar seu domínio .photos? Cadastre-se hoje e compartilhe sua criatividade com o mundo todo.
Informações de domínio para .photos
TLD
.photos
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
10 anos
A proteção da privacidade é suportada?
Sim
A fechadura é suportada?
Sim
O DNSSEC é compatível?
Sim
Taxa da ICANN
R$ 1,09