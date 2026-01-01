Construa conexões significativas com um domínio .network
A extensão perfeita para se conectar com seu público-alvo.
O que é um domínio .network?
Seja você proprietário de uma empresa de TI, organizador de eventos de networking ou administrador de uma plataforma de mídia social, o domínio .network é ideal para reunir pessoas com interesses em comum.
Se o seu objetivo é construir relacionamentos autênticos, registre seu domínio .network hoje mesmo, antes que seus concorrentes o façam. Basta adicionar seu nicho ao endereço da web, como business.network ou computer.network, para atrair os usuários certos.
Por que escolher um domínio .network?
- Ótimo para comunidades, redes profissionais e serviços de TI
- Comunica colaboração e conectividade instantaneamente
- Funciona bem para empresas de tecnologia, fóruns e associações
- Fácil de personalizar e ideal para o crescimento de comunidades online.