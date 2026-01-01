O que significa um domínio .lt?

Se você planeja expandir seus negócios para a Lituânia, um domínio local é a melhor maneira de fazê-lo.

É simples: os clientes lituanos preferem sites com domínio .lt ao fazer compras online. O domínio de topo local demonstra que o vendedor leva a sério sua base de clientes lituanos. Os lituanos saberão imediatamente que você fala o idioma deles, cobra em euros e aceita opções de pagamento locais.