O que é um domínio .vote?

O domínio .vote foi criado para engajamento político, ativismo e ação democrática. Seja você um candidato, esteja organizando uma campanha ou promovendo uma causa, este domínio deixa sua missão clara desde o início.

Faça a escolha certa com um domínio que se concentre na conscientização, divulgação ou mobilização de comunidades online.