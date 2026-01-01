Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta

Destaque sua identidade indonésia com um domínio .id.

R$  87,99ECONOMIZE 18%
R$  71,99 /1º ano

Encontre o domínio .id perfeito para o seu empreendimento na Indonésia.

.id
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Confira outras extensões de domínio

O que significa um domínio .id?

Como domínio de topo de código de país (ccTLD) da Indonésia, o .id é o seu passaporte para a maior economia do Sudeste Asiático. Com mais de 200 milhões de usuários de internet registrados, o país insular oferece inúmeras oportunidades para praticamente qualquer tipo de negócio.
Não deixe que seus concorrentes cheguem primeiro a este enorme mercado – registre hoje mesmo o domínio .id específico da sua marca e comece a causar impacto na comunidade indonésia.
Domínio .id

Por que registrar um domínio .id?

  • Estabeleça uma presença confiável na Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático.
  • Aberto a qualquer pessoa para registro, tornando-o acessível tanto para empresas globais quanto locais.
  • Conecte-se com mais de 200 milhões de usuários da internet e explore um mercado em rápido crescimento.
  • Aumente a visibilidade nos resultados de busca indonésios com um domínio específico para o país.
Domínio .id

Explore as possibilidades e escolha o melhor TLD para o seu site

.ai

.blog

.cloud

.co

.com

.com.br

.fun

.gg

.lat

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

Ver mais

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .id

Tire todas as suas dúvidas sobre o domínio id

O que é um domínio .id?

Por que escolher um domínio indonésio?

Quanto custam os domínios .id?

Como registrar um domínio .id na Hostinger?

Quais são os requisitos para registrar um domínio indonésio?

Qual é melhor: domínio .com ou .id?

Como obter um domínio .id gratuito?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.