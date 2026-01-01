O que significa um domínio .id?

Como domínio de topo de código de país (ccTLD) da Indonésia, o .id é o seu passaporte para a maior economia do Sudeste Asiático. Com mais de 200 milhões de usuários de internet registrados, o país insular oferece inúmeras oportunidades para praticamente qualquer tipo de negócio.

Não deixe que seus concorrentes cheguem primeiro a este enorme mercado – registre hoje mesmo o domínio .id específico da sua marca e comece a causar impacto na comunidade indonésia.