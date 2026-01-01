Domínio .fyi

O TLD memorável que seu conhecimento merece.

FYI é a abreviação de “for your information” (para sua informação). Sendo um dos novos TLDs genéricos, surgiu como uma opção natural para sites criados para informar. De guias rápidos e perguntas frequentes a anúncios de serviço e centros de recursos, o .fyi pode ajudá-lo a criar um nome de domínio cativante e conciso.

É simples, fácil de lembrar e refrescantemente direto. Ter um domínio como legalhelp.fyi ou traveladvice.fyi define o tom para um conteúdo que é pura informação, sem ruído.