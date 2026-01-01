Informações resumidas, entregues com .fyi
O domínio .fyi foi criado para todos os tipos de conteúdo informativo: publicar anúncios públicos, compartilhar dicas úteis ou divulgar atualizações importantes – um domínio .fyi pode fazer tudo isso.
O TLD memorável que seu conhecimento merece.
FYI é a abreviação de “for your information” (para sua informação). Sendo um dos novos TLDs genéricos, surgiu como uma opção natural para sites criados para informar. De guias rápidos e perguntas frequentes a anúncios de serviço e centros de recursos, o .fyi pode ajudá-lo a criar um nome de domínio cativante e conciso.
É simples, fácil de lembrar e refrescantemente direto. Ter um domínio como legalhelp.fyi ou traveladvice.fyi define o tom para um conteúdo que é pura informação, sem ruído.
Só para constar: compartilhar informações pode ser mais simples.
Clareza é fundamental, especialmente ao compartilhar conteúdo urgente, tutoriais ou informações de segurança. O domínio .fyi ajuda você a transmitir informações essenciais de forma imediata e otimizada para mecanismos de busca.
Seja você um profissional, um criador, uma organização ou simplesmente queira lançar um centro de informações úteis e objetivas, anuncie seu recurso de referência logo de cara com um domínio .fyi.
Domínios criativos e cativantes são registrados rapidamente. Como qualquer pessoa pode registrar um domínio .fyi, garanta o seu antes que seja tarde demais!