O que significa um domínio .market?

O domínio .market é ideal para quem é apaixonado por comércio, investimento e criação de novas oportunidades. Também funciona bem para e-commerce, prestadores de serviços, marketplaces digitais, corretoras de criptomoedas e qualquer pessoa que queira que sua presença online grite "negócios".

Qual a melhor maneira de atrair compradores do que tornar seu site imediatamente reconhecível como um lugar para comprar e vender?