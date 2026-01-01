O que é um domínio .engineer?

Um domínio .engineer é um domínio de nível superior criado para indivíduos e empresas da área de engenharia. É adequado para profissionais que desejam apresentar suas qualificações, estudantes que estão construindo portfólios ou organizações que oferecem serviços e treinamento.

Seja você um desenvolvedor de soluções, um designer de infraestrutura ou um solucionador de problemas reais, este domínio ajuda você a apresentar seu trabalho com clareza e confiança. Ele define expectativas e abre portas — desde oportunidades de emprego até novos clientes.

Dê destaque à sua especialização com um domínio que reflita sua profissão.