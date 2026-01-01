O que significa um domínio .sbs?

Abreviação de "side-by-side" (lado a lado), o .sbs é um domínio de nível superior (TLD) projetado para personalizar sua presença online. Essa extensão de domínio versátil é ótima para defender sua causa, estabelecer uma comunidade inclusiva ou administrar um negócio com fortes valores sociais. Seja qual for seu objetivo, um domínio .sbs está disponível para registro por qualquer pessoa.

Garanta já o seu domínio .sbs e esteja ao lado dos seus visitantes.