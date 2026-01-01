Impulsione a mudança com um domínio .sbs
R$ 87,99ECONOMIZE 93%R$ 5,99 /1º ano
Mostre aos visitantes que você está ao lado da causa com um domínio .sbs. Ideal para organizações sem fins lucrativos, instituições de caridade, ativistas e todos aqueles que desejam promover sua causa.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que significa um domínio .sbs?
Abreviação de "side-by-side" (lado a lado), o .sbs é um domínio de nível superior (TLD) projetado para personalizar sua presença online. Essa extensão de domínio versátil é ótima para defender sua causa, estabelecer uma comunidade inclusiva ou administrar um negócio com fortes valores sociais. Seja qual for seu objetivo, um domínio .sbs está disponível para registro por qualquer pessoa.
Garanta já o seu domínio .sbs e esteja ao lado dos seus visitantes.
Por que escolher um domínio .sbs?
- Um domínio .sbs oferece um endereço web exclusivo, não vinculado a um local ou setor específico.
- Ele conecta pessoas em torno de uma causa ou propósito compartilhado, tornando sua mensagem clara.
- Sua versatilidade facilita a expansão de mercado e o desenvolvimento de projetos adicionais com foco em causas sociais.
- Como uma extensão de domínio mais recente, o .sbs oferece alta disponibilidade e mais chances de encontrar o nome ideal para você.