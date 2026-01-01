Laufwerkswechsel mit einer .sbs-Domäne
14,99 €93 % SPAREN0,99 € /im 1. Jahr
Zeigen Sie Ihren Besuchern mit einer .sbs-Domain, dass Sie auf Augenhöhe mit anderen Organisationen sind. Ideal für gemeinnützige Organisationen, Wohltätigkeitsvereine, Aktivisten und alle, die ihre Sache voranbringen möchten.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was bedeutet eine .sbs-Domain?
.sbs, kurz für „nebeneinander“, ist eine Top-Level-Domain (TLD), die speziell für die Gestaltung Ihres Online-Auftritts entwickelt wurde. Diese vielseitige Domainendung eignet sich hervorragend, um sich für Ihre Anliegen einzusetzen, eine inklusive Community aufzubauen oder ein Unternehmen mit starken sozialen Werten zu führen. Was auch immer Ihr Ziel ist, eine .sbs-Domain kann von jedem registriert werden.
Sichern Sie sich noch heute Ihre eigene .sbs-Domain und stehen Sie Ihren Besuchern zur Seite.
Warum eine .sbs-Domain wählen?
- Eine .sbs-Domain bietet Ihnen eine einzigartige Webadresse, die nicht an einen bestimmten Standort oder eine Branche gebunden ist.
- Sie verbindet Menschen mit einem gemeinsamen Anliegen oder Ziel und macht Ihre Botschaft klar.
- Ihre Vielseitigkeit unterstützt die Marktexpansion und weitere gemeinnützige Projekte.
- Als neuere Top-Level-Domain (TLD) bietet .sbs hohe Verfügbarkeit und größere Chancen, Ihren Wunschnamen zu erhalten.