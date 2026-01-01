Was bedeutet eine .sbs-Domain?

.sbs, kurz für „nebeneinander“, ist eine Top-Level-Domain (TLD), die speziell für die Gestaltung Ihres Online-Auftritts entwickelt wurde. Diese vielseitige Domainendung eignet sich hervorragend, um sich für Ihre Anliegen einzusetzen, eine inklusive Community aufzubauen oder ein Unternehmen mit starken sozialen Werten zu führen. Was auch immer Ihr Ziel ist, eine .sbs-Domain kann von jedem registriert werden.

Sichern Sie sich noch heute Ihre eigene .sbs-Domain und stehen Sie Ihren Besuchern zur Seite.