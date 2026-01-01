Hohe Erfolgsaussichten

Die .bet-Domainendung ist wie geschaffen für Online-Casinos, Sportwettenplattformen, Prognoseblogs, Fantasy-Sportseiten und alles, was mit Wetten oder Glücksspiel zu tun hat. Sie ist auch bei Affiliate-Partnern und Content-Erstellern im Glücksspielbereich beliebt.

Wenn Ihr Geschäft im Bereich von Quoten, Statistiken und Ergebnissen angesiedelt ist – .bet rückt Sie direkt ins Rampenlicht.