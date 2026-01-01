Tentez votre chance avec un domaine .bet

Vous gérez un site de paris sportifs, développez une plateforme de jeux ou partagez des conseils de paris ? Un domaine .bet indique clairement aux visiteurs le sujet de votre site.

.bet
Fortes chances de succès

L'extension .bet est idéale pour les casinos en ligne, les plateformes de paris sportifs, les blogs de pronostics, les sites de fantasy sports et tout ce qui touche aux jeux d'argent. Elle est également très prisée des affiliés et des créateurs de contenu spécialisés dans les jeux de hasard.
Si votre activité repose sur les cotes, les statistiques et les résultats, .bet vous met directement sous les projecteurs.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine .bet ?

Un domaine .bet confère instantanément à votre site un contexte et une crédibilité indéniables sur un marché concurrentiel. Il renforce la confiance des utilisateurs en signalant sa pertinence et facilite le branding par rapport aux extensions plus génériques.
C'est également un excellent choix pour le référencement et le marketing, car les personnes recherchant du contenu lié aux paris sont plus susceptibles de cliquer sur un site dont l'URL se termine par .bet.
Ne prenez pas de risques avec votre présence en ligne – enregistrez votre domaine .bet dès maintenant et commencez à bâtir une plateforme gagnante.
Informations de domaine pour .bet

TLD
.bet
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15

